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За ночной поход в магазин накажут осужденного на ограничение свободы в Балхаше

14 Августа 2021 02:54
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За ночной поход в магазин накажут осужденного на ограничение свободы в Балхаше

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники службы пробации города Балхаш ДУИС по Карагандинской области проводят рейд среди подучетных лиц. За несколько дней представители правопорядка выявили нарушения со стороны осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сотрудники СП Балхаша совместно с полицейскими еженедельно в ночное время, после 22.00 часов, проверяют подучетных по месту жительства лица. Это делается в целях профилактики и пресечения совершения повторных преступлений со стороны осужденных, склонных к совершению повторных преступлений, состоящих в группе риска. Стражи порядка выявляют нарушения условий и порядка отбывания наказания, а также возложенных судом обязанностей.

«Так, мужчина, осужденный к ограничению свободы на 2 года 6 месяцев, отсутствовал после 22:00 дома, позже при обходе территории мужчина был обнаружен, составлен акт об отсутствии по месту жительства, материалы будут направлены в суд. Как пояснил сам 23-летний мужчина, он выходил в магазин за лапшой быстрого приготовления, но забыл уведомить об этом сотрудников службы пробации», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #Пенитенциарная система  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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