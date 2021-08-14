За ночной поход в магазин накажут осужденного на ограничение свободы в Балхаше

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники службы пробации города Балхаш ДУИС по Карагандинской области проводят рейд среди подучетных лиц. За несколько дней представители правопорядка выявили нарушения со стороны осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники СП Балхаша совместно с полицейскими еженедельно в ночное время, после 22.00 часов, проверяют подучетных по месту жительства лица. Это делается в целях профилактики и пресечения совершения повторных преступлений со стороны осужденных, склонных к совершению повторных преступлений, состоящих в группе риска. Стражи порядка выявляют нарушения условий и порядка отбывания наказания, а также возложенных судом обязанностей.

«Так, мужчина, осужденный к ограничению свободы на 2 года 6 месяцев, отсутствовал после 22:00 дома, позже при обходе территории мужчина был обнаружен, составлен акт об отсутствии по месту жительства, материалы будут направлены в суд. Как пояснил сам 23-летний мужчина, он выходил в магазин за лапшой быстрого приготовления, но забыл уведомить об этом сотрудников службы пробации», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

