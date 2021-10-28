СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - За ночь в Семее задержаны два пьяных водителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь с 25 на 26 октября полицейскими в Семее были задержаны сразу два водителя, разъезжавшие по автодорогам в пьяном виде. Они оба были ранее лишены судом водительских прав за аналогичные правонарушения.

В первом случае пьяным водителем оказался 34-летний мужчина, управлявший автомашиной Lada, который еще в 2019 году был лишен права управления сроком на три года. Во втором случае – это 33-летний мужчина на автомашине Toyota, также лишенный в 2019 году права управления, но уже сроком на пять лет. Проведенное судебно-медицинское освидетельствование подтвердило их алкогольное опьянение «легкой» и «средней» степеней. «По обоим фактам начато досудебное расследование, действия водителей квалифицируются по статье 346 УК РК. Они задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает уголовное наказание до пять лет лишения свободы», – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Всего с начала года сотрудниками полиции за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано более 1700 водителей, из них 125 были уже ранее лишены судами водительских прав за подобные правонарушения.