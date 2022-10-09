Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

За ночь в двух ДТП погибли два человека в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
9 Октября 2022, 15:01
За ночь в двух ДТП погибли два человека в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской за ночь в 2 дорожно-транспортных происшествиях погибли 2 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 9 октября около 02:40 автомобиль Chevrolet Niva перевернулся на 17 километре трассы Кульсары-Аккизтогай. В результате дорожно - транспортного происшествия на месте погиб водитель, 1978 года рождения. Также прошлой ночью около 06:30 на 104- километре трассы Доссор-Бейнеу перевернулся автомобиль Lada Largus. В машине находились 7 человек. Один из пассажиров скончался на месте, 2 человека были доставлены в больницу.

Атырауские полицейские напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

photo


Атырауская область   ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус