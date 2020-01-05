За ночь из столицы вывезли более 20 тыс. кубометров снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 4 на 5 января в снегоуборочных работах в Нур-Султане задействовали 729 единиц спецтехники и 150 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

За ночь из города вывезли 20 467 кубометров снега. Спецмашины, груженные снегом, совершили на полигоны 1706 рейсов.

Сегодня, 5 января, на уборку снега в столице вышли 974 единиц спецтехники и 1663 дорожных рабочих. Всего за зимний период из Нур-Султана вывезли 1 млн 446 тыс 26 кубометров снега, или 120 502 рейса.