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За низкое качество исполнения поручений будут приниматься кадровые решения – Алихан Смаилов

14 Декабря 2022, 11:16
За низкое качество исполнения поручений будут приниматься кадровые решения – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов предупредил акимов и министров, что за срыв срока и низкое качество исполнения поручений будут принимать кадровые решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году мы столкнулись с рядом сложностей, вызванных непростой геополитической ситуацией. Это повлекло рост цен, инфляции, снижение темпов развития экономики. В 2023 году перед нами встанут новые вызовы. Мы должны приложить все усилия для качественной реализации предвыборной программы Президента и его поручений. Нам также необходимо оперативно реагировать на форс-мажорные ситуации», - сказал Премьер-Министр РК.

Алихан Смаилов подчеркнул, что каждый министр должен гарантировать 100% исполнение задач по своему направлению. Каждый аким – обеспечить качественное решение социально-экономических вопросов на местах.

«Я буду регулярно в рамках цифрового проектного офиса контролировать исполнение всех программ, проектов и поручений Главы государства. За срыв срока и низкое качество исполнения будут приниматься кадровые решения незамедлительно», - добавил Премьер-Министр РК.

Ранее Алихан Смаилов заявил, что те, кто не уверен в своих силах, могут уже сейчас освобождать место.


Фото: primeminister.kz


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