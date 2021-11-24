За незаконный вывод более одного миллиарда тенге за рубеж осужден директор товарищества в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США (более 1 млрд 200 млн тенге) в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Главой государства перед Агентством по финансовому мониторингу поставлена важнейшая задача по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США (более 1 млрд 200 млн тенге) в Китайскую Народную Республику.

Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».

При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.

Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.



