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За незаконный вывод более одного миллиарда тенге за рубеж осужден директор товарищества в Атырау

24 Ноября 2021 18:33
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За незаконный вывод более одного миллиарда тенге за рубеж осужден директор товарищества в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США (более 1 млрд 200 млн тенге) в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Главой государства перед Агентством по финансовому мониторингу поставлена важнейшая задача по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США (более 1 млрд 200 млн тенге) в Китайскую Народную Республику.

Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».

При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.

Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.




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#Атырауская область   #Судебный процесс  
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