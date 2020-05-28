За незаконный сбыт масок и антисептика наказали двух жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области определили меру наказания для двух граждан, который занимались незаконным сбытом масок и спиртосодержащей жидкости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, в апреле сотрудники департамента экономических расследований изъяли из их машин и склада более 2,9 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и 430 масок. В этот период в городе был карантин и в аптеках наблюдался дефицит масок и антисептиков. Чем и решили воспользоваться предприимчивые североказахстанцы. Как выяснилось, продукцию они сбывали в Петропавловске в больших объемах. Вот только ни регистрации и разрешения на занятие предпринимательской деятельностью, ни лицензии на хранение и реализацию спиртосодержащей продукции у них не было.

«Постановлениями специализированного административного суда города Петропавловска их привлекли к административной ответственности по статье «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления». На них наложено взыскание в виде штрафа с конфискацией предметов совершения правонарушения - спиртосодержащей жидкости и масок - с их передачей в доход государства. Постановления суда вступили в законную силу и приведены к исполнению», - проинформировали в пресс-службе.

Несостоявшимся бизнесменам придется заплатить в общем более 100 тысяч тенге штрафа.