За незаконный отстрел сайгаков задержан житель Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 17 марта сотрудниками УКП ДП Кызылординской области за отстрел сайгаков, транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса, а также за получение за это денежных средств преступным путем задержан 42-летний горожанин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz..

Изъяты 6 туш животных, 130 рогов, охотничье ружье 12 калибра, 26 патронов и внедорожник.

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 339 УК РК.

Подозреваемый водворен в ИВС.