За незаконную установку игровых автоматов осужден сельчанин в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Житель села Луговое незаконно установил в продуктовом магазине три игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Сотрудники территориального департамента Агентства по Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт организации незаконного игорного бизнеса жителем села Луговое.

«Следствием установлено, что гражданин Кемелбеков арендовал место в продуктовом магазине и незаконно установил три игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов «Lotomatic». Д. Кемелбеков осужден, аппараты обращены в доход государства для дальнейшего уничтожения», - говорится в сообщении АФМ.

Всего с начала 2021 года в Жамбылской области пресечено восемь фактов организации нелегального игорного бизнеса.

Как пояснили в ведомстве, чтобы отличить поддельный терминал от настоящего, достаточно иметь телефон.

«Во-первых, откройте на сайте Lotomatic.kz список официальных лотерейных терминалов Lotomatic с указанием адресов на карте.

Во-вторых, отсканируйте QR-код на аппарате, в результате проверки должна выйти надпись «Терминал сертифицирован».

Если вы обнаружили нелегальные игровые аппараты возле вашего дома либо места пребывания, просим обращаться телефону доверия Агентства +7 (7172) 70-84-78, либо через официальные аккаунты в социальных сетях», - добавили в АФМ.