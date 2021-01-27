За незаконную реализацию дизтоплива в особо крупном размере приговорены к 4 годам актюбинские предприниматели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установлено, что двое жителей г. Актобе по предварительному сговору приобретали дизельное топливо по заниженной цене, без подтверждающих законность происхождения документов, которое в последующем реализовывали различным ТОО в общем количестве 4 366,892 тонн на сумму 868 391 921 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

Для придачи легальности происхождения дизельного топлива подозреваемые заключили фиктивные договоры с двумя ТОО о поставке дизельного топлива с базы хранения данных ТОО, а также подделывали сопроводительные накладные на топливо.

Приговором суда по факту транспортировки, приобретения, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов в особо крупном размере без документов, подтверждающих законность их происхождения, предприниматели признаны виновными по ст.197 ч.4 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года.



