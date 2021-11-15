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За незаконную реализацию более 180 тонн мазута осужден директор предприятия в Шымкенте

15 Ноября 2021 19:49
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За незаконную реализацию более 180 тонн мазута осужден директор предприятия в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту выявлен факт реализации более 180 тонн мазута без документов, подтверждающих законность их происхождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Директор ТОО «Alma Oil Trading» Ж. Накипов приобретал мазут у неизвестного лица и в дальнейшем незаконно реализовывал в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района.

Всего приобретено топливо на сумму свыше 17 млн тенге.

Ж. Накипов приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно.


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