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За незаконную раздачу мест в детсадах наказан руководитель образования Рудного

8 Января 2019 11:39 112
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За незаконную раздачу мест в детсадах наказан руководитель образования Рудного

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Прокуратурой города Рудного по результатам проверки выявлены факты несоблюдения порядка распределения мест для детей в детских садах и незаконного пребывания в них, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

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«По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора 16 детей, незаконно посещающих дошкольные учреждения и специализированные группы для детей с нарушением зрения и речи, исключены из детских садов с последующим предоставлением мест в порядке очередности, ­­- сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Отделом образования выданы направления 8 детям, чья очерёдность была нарушена». 

В результате за такие действия наказан руководитель отдела образования акимата города Рудного, который привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия в соответствии с нормами Закона «О государственной службе».

«Таким образом, мерами прокуратуры исключена практика манипуляции очередностью и введена информационная система, автоматизировавшая процессы приема заявлений на постановку в очередь и зачисления детей в детские сады»,- заключили в ведомстве.

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Образование, Генпрокуратура,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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