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За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области

24 Февраля 2022 21:12
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За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Акмолинской области выявила факт незаконной проверки продуктового магазина сотрудником департамента юстиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, действующим законодательством определен порядок регистрации и основания проведения проверок государственными органами в деятельности субъектов предпринимательства. Этот вопрос находится на особом контроле у ведомства.

«Одним из примеров надзорной деятельности в указанной сфере следует отнести выявление незаконной проверки продуктового магазина сотрудником департамента юстиции. Должностное лицо без соответствующей регистрации проверки осуществило выезд в оптово-розничный магазин, где стало производить отбор и сверку продукции. На его незаконные действия прокуратурой области возбуждено административное производство. По результатам судебного разбирательства сотрудник департамента юстиции привлечен к ответственности по ст.175 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - поделились в ведомстве.

Прокуроры обратились к акмолинским предпринимателям с призывом в случае посещения либо истребования государственными органами каких-либо документов требовать основания проводимой проверки, а также ее регистрацию.


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#Бизнес   #Акмолинская область   #Другие государственные органы   #Регионы   #Госслужба  
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Автор:

Оксана Матасова

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