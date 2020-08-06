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За незаконную переработку нефти осудили предпринимателя в Кызылординской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Августа 2020, 22:50
За незаконную переработку нефти осудили предпринимателя в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Предприниматель, занимавшийся чисткой нефтяных бессейнов и вывозом нефтяных шламов стал самовольно заниматься переработкой сырой нефти и реализацией нефтепродуктов передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

Департамент экономических расследований по Кызылординской области возбудил уголовное дело по факту приобретения, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов.

Как отмечается, гражданин, 1972 года рождения, начал свою предпринимательскую деятельность в 2016 году и на основании контрактов с нефтяными компаниями области стал заниматься чисткой нефтяных бассейнов, с выводом и уничтожением нефтешламов.

Как выяснилось при проверке деятельности его фирмы, через пару лет он перешел на незаконные деяния - используя контракты по чистке бассейнов и выводу нефтешламов, он начинает самовольно обрабатывать сырую нефть, получать и реализовать нефтепродукт. Полученный нефтепродукт предприниматель вывозил с месторождения и продавал юридическим лицам за 110 тыс.тенге за тонну.

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Дистанционно проведенное открытое заседание Кызылординского городского суда №2 поставило точку в деле.

Согласно ч.3. статьи 197 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) и ч. 1 статьи 218 УК РК (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) директору ТОО «Тандем Петролеум» судом назначено наказание – ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. На период срока назначен пробационный контроль.


Кызылординская область   Минфин РК  
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