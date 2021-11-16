За незаконную охоту задержан житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сельчанин задержан за незаконную охоту в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Мойынкумском районе сотрудниками Департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Браконьер» и «Участок» было выявлено лицо, занимавшееся незаконной охотой с гладкоствольным охотничьим оружием, незарегистрированным в ОВД.

Им оказался 43-летний житель села Кокжелек. На нарушителя составлен административный протокол по ст. 382 КоАП РК, наложен штраф.

Полицейские напоминают, что охотиться можно на закрепленных охотничьих угодьях. Охотник должен иметь при себе удостоверение личности, разрешение на охоту, путевку субъекта охотничьего хозяйства и разрешение на право ношения охотничьего огнестрельного оружия.