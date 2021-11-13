За незаконную охоту на косулю задержали жителя Акмолинской области
БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В Бурабайском районе Акмолинской области задержали браконьера, убившего косулю, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 11 ноября в дежурную часть Бурабайского РОП поступило сообщение о выявлении факта браконьерства.
«Установлено, что неизвестный промышлял незаконной охотой и разделал в лесном массиве тушу косули. На месте преступления злоумышленник оставил металлические петли, голову и шкуру животного», - отметили в ведомстве.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 337 УК РК «Незаконная охота».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Браконьер» сотрудники криминальной полиции Бурабайского РОП установили злоумышленника. Им оказался 46-летний житель одного из сел района.
Напомним, недавно в Восточно-Казахстанской области полицейские выявили факт незаконной охоты на медведя.
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