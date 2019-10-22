За незаконную охоту на джейранов задержаны браконьеры в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Браконьеры застрелили трех джейранов в Мойынкумском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МС РК.

«21 октября 2019 года около 11:30 часов при проведении рейдовых мероприятий инспекторами РГКП «ПО «Охотзоопром» и службой местной полиции в Мойынкумском районе Жамбылской области задержаны двое жителей города Тараза за незаконную охоту на трех особей джейрана», - сообщил пресс-секретарь Комитета Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook. .

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РК, зарегистрированное в ЕРДР. Ведется досудебное расследование.

Джейран занесен в Красную книгу Казахстана. Размер возмещения вреда за одну особь джейрана составляет 400 МРП (1 010 000 тенге), сообщает ведомство.