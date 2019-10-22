+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 9 °С
USD 389.86 EUR 435.32
RUB 6.12 CNY 55.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За незаконную охоту на джейранов задержаны браконьеры в Жамбылской области

22 Октября 2019 15:12
Поделиться:
За незаконную охоту на джейранов задержаны браконьеры в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Браконьеры застрелили трех джейранов в Мойынкумском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МС РК.

Новости по теме

Браконьера задержали за незаконную рыбалку в Туркестанской области
Факты незаконной порубки деревьев выявили в Акмолинской области

«21 октября 2019 года около 11:30 часов при проведении рейдовых мероприятий инспекторами РГКП «ПО «Охотзоопром» и службой местной полиции в Мойынкумском районе Жамбылской области задержаны двое жителей города Тараза за незаконную охоту на трех особей джейрана», - сообщил пресс-секретарь Комитета Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook. .

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РК, зарегистрированное в ЕРДР. Ведется досудебное расследование.

Джейран занесен в Красную книгу Казахстана. Размер возмещения вреда за одну особь джейрана составляет 400 МРП (1 010 000 тенге), сообщает ведомство.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Борьба с преступностью, Экология,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив