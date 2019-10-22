-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:16
-
-
-
-
вчера 21:29
-
-
-
За незаконную охоту на джейранов задержаны браконьеры в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Браконьеры застрелили трех джейранов в Мойынкумском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МС РК.
«21 октября 2019 года около 11:30 часов при проведении рейдовых мероприятий инспекторами РГКП «ПО «Охотзоопром» и службой местной полиции в Мойынкумском районе Жамбылской области задержаны двое жителей города Тараза за незаконную охоту на трех особей джейрана», - сообщил пресс-секретарь Комитета Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook. .
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РК, зарегистрированное в ЕРДР. Ведется досудебное расследование.
Джейран занесен в Красную книгу Казахстана. Размер возмещения вреда за одну особь джейрана составляет 400 МРП (1 010 000 тенге), сообщает ведомство.
- Фирмы-однодневки обналичили 1,5 млрд тенге в Актобе
- Эксперты назвали причины загрязнения воздуха Алматы
- О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей трех городов РК
- 30,4 млрд тенге пытаются взыскать экологи с поставщика воды в Атырау
- Два ножевых ранения нанесли 72-летней акмолинке, не пожелавшей отдавать деньги
- Женщина напала на полицейского в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана