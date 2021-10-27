За незаконную охоту на барсука наказали жителя Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, ОПМ проводится с 20 октября по 19 ноября с целью выявления и пресечения браконьерства, нарушений природоохранного законодательства, раскрытия экологических преступлений.



«В ходе ОПМ полицейскими выявлено семь нарушений правил охоты. К примеру, 22 октября около 13:00 вблизи села Северное сельчанин охотился на барсука с помощью собаки, без соответствующих документов. В другом случае мужчина охотился, но при этом не указал в путевке отстреленную дичь», – рассказал начальник местной полицейской службы отдела полиции Иртышского района Сунгат Абенов.

на кабана и барсука можно охотиться с 4 сентября по 31 декабря 2021 года;

на гусей, уток, лысух и тетеревов – с 4 сентября по 30 ноября 2021 года;

на куропаток – с 4 сентября по 15 ноября 2021 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами – с 15 августа 2021 года);

на сибирскую косулю (самка, сеголеток) – с 20 сентября по 31 декабря 2021 года;

на ондатру – с 1 октября 2021 года по 15 февраля 2022 года;

на корсака, лисицу и зайца – с 1 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами – с 15 октября 2021 года).

Стражи порядка напоминают любителям охоты о строгом соблюдении законодательства и сроках проведения любительской охоты: