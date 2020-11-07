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За незаконное открытие казино осудили супружескую пару в Алматы

7 Ноября 2020 12:47
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За незаконное открытие казино осудили супружескую пару в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

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«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что муж и жена в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно открыли игорное заведение, а также вели незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса вне мест, установленных законодательством РК. При проверке обнаружено заведение, в котором находились игроки и обслуживающий персонал. При осмотре были изъяты системные блоки для электронного казино в количестве 18 единиц, 19 мониторов, кассовые денежные средства на общую сумму более 170 000 тенге», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления предусмотренного статьей 307 ч. 2 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса» и приговорены к двум годам ограничения свободы.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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