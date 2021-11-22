За незаконное обналичивание денег осуждена жительница Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жительница г. Алматы осуждена за незаконное обналичивание денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

«Территориальным департаментом Агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Т. Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.

Следствием установлено, что Т. Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более двухмлрд тенге.

Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через шесть компаний, подконтрольные обвиняемой.

Т. Еремеева осуждена к четырем годам восьми месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на десять лет», - говорится в сообщении.

Обнал – это незаконное обналичивание денежных средств, с целью ухода от налогов или получения неучтенных наличных денег. Другими словами, компания переводит со своего счета деньги, якобы для оплаты услуг, выплаты зарплаты и др. Но деньги получают их подставные лица, которые возвращают их обратно, оставляя у себя несколько процентов в качестве вознаграждения.