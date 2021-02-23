За незаконное использование труда иностранцев наказали работодателей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области миграционные полицейские за три дня задержали шесть уголовных преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, один из задержанных – 56-летний житель Акмолинской области. Его разыскивали за совершенный грабеж. Мужчину полицейские обнаружили при обходе хозяйствующих субъектов в Жамбылском районе.

«Согласно требованиям закона, принимая гостей из-за рубежа, необходимо в трёхдневный срок известить об этом миграционную службу. Тем не менее, наибольшее число нарушений – 96 - допустили жители области, у которых проживают близкие из-за рубежа. Привлечены к ответственности 47 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в РК, и 15 работодателей, незаконно использовавших труд иностранцев. Главным образом это происходит в частных хозяйствах, где на подсобные работы устраиваются граждане ближнего зарубежья, не имеющие разрешения на трудоустройство», - рассказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

Всего миграционные полицейские задержали шесть преступников, которых разыскивали за незаконное обращение с наркотиками, причинение вреда здоровью, попытку незаконного перехода границы и другие преступления.