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    14:57, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    За незаконное использование труда иностранцев наказали работодателей в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области миграционные полицейские за три дня задержали шесть уголовных преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, один из задержанных – 56-летний житель Акмолинской области. Его разыскивали за совершенный грабеж. Мужчину полицейские обнаружили при обходе хозяйствующих субъектов в Жамбылском районе.

    «Согласно требованиям закона, принимая гостей из-за рубежа, необходимо в трёхдневный срок известить об этом миграционную службу. Тем не менее, наибольшее число нарушений – 96 - допустили жители области, у которых проживают близкие из-за рубежа. Привлечены к ответственности 47 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в РК, и 15 работодателей, незаконно использовавших труд иностранцев. Главным образом это происходит в частных хозяйствах, где на подсобные работы устраиваются граждане ближнего зарубежья, не имеющие разрешения на трудоустройство», - рассказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

    Всего миграционные полицейские задержали шесть преступников, которых разыскивали за незаконное обращение с наркотиками, причинение вреда здоровью, попытку незаконного перехода границы и другие преступления.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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