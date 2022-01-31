За незаконное хранение оружия задержаны 25 человек в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе полиция с 19 января проводит операцию «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Павлодарской области с 19 января до особого распоряжения проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». С начала мероприятия силами полицейских раскрыто порядка 100 преступлений, - рассказал Галым Саргулов, начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области. - За эти дни задержаны 25 лиц за незаконное хранение, ношение запрещённых предметов, боеприпасов, огнестрельного и холодного оружия».

За эти дни стражи порядка выявили 2642 административных правонарушения: мелкое хулиганство, случаи распития спиртного в общественных местах, проживания без регистрации или без документов.

Кроме того, полиция пресекает нарушения правил дорожного движения. На дорогах задержано 32 водителя, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, отметил Г. Саргулов.

«Прошлой ночью, около 01.50, в городе Павлодар при патрулировании по улице Астана инспекторами батальона патрульной полиции Павлодара остановлена автомашина марки «Lexus» под управлением 22-летнего павлодарца. При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя», - привели пример в правоохранительных органах.

Заключение медосвидетельствования у мужчины показало алкогольное опьянение. В его отношении возбудили административное производство. Процессуальное решение будет принято судом, а пока машина водворена на штрафную стоянку Павлодара.

Сейчас же полицейские ищут тех, кто находится в розыске, устанавливают местонахождение без вести пропавших людей. «В результате задержано 5 лиц, находящихся в розыске, из которых четверо - объявленные в розыск в прошлые годы и один - в текущем году. В приёмник-распределитель Павлодара водворены 19 лиц», - отметили в ДП.