За неуважение к матери 10 суток ареста получил житель Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За неуважение к матери 10 суток ареста получил житель Махамбетском района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Махамбетском районном суде Атырауской области рассмотрено дело об административном правонарушении 31-летнего местного жителя. Как было выяснено в ходе судебных слушаний, мужчина, находясь дома, грубо, с использованием нецензурных слов, оскорбил родную мать. Это уже не первый случай неуважительного отношения к матери. Ранее он привлекался за те же деяние к административной ответственности по ч.1 ст.73 КоАП.

Решением суда мужчина признан виновным по ч.2 ст.73 КоАП. Ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток»,- сообщили в пресс-службе районного суда.

Постановление суда вступило в законную силу.