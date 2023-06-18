За неуплату штрафов в Атырау с начала года на штрафстоянку отправили 800 авто

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года на специальную стоянку доставлено более 800 автомобилей, хозяева которых уклонялись от уплаты штрафов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 7 по 30 июня проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В Атырау в ходе его проведения с водителей 400 транспортных средств было взыскано неоплаченных штрафов на сумму более 16 млн тенге. 287 автомобилей были припаркованы на специальной стоянке. Всего в соответствии со статьей 785 КоАП РК в отношении водителей автотранспорта, не оплативших штрафы с начала 2023 года на территории города Атырау было припарковано более 800 автомобилей с штрафами на сумму составляющим около 30 млн тенге» ,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

После внедрения мобильное приложения «Қорғау» по повышению эффективности автоматического надзора за дорожным движением в городе Атырау с 8 мая 2022 года по настоящее время выявлено 7143 фактов административных правонарушений. Уклонение от заключения страхового полиса - 6525, управление транспортным средством с поддельным государственным знаком - 12, лишенные права управления - 50. Выявлено 14 транспортных средств без государственного регистрационного номерного знака, в отношении водителей которых составлены административные протоколы.

Кроме того, 1114 транспортных средств были припаркованы на специальной стоянке за нарушение правил дорожного движения.