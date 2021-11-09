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За неуплату алиментов своему ребенку арестован житель Павлодара

9 Ноября 2021 20:23
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За неуплату алиментов своему ребенку арестован житель Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Длительное время павлодарец официально не трудоустраивается и задолжал около восьмисот тысяч тенге алиментов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Об этом сообщили в пресс-службе Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.

Здесь было рассмотрено дело в отношении 35-летнего жителя города за неисполнение судебного акта о взыскании алиментов на содержание его пятилетнего ребенка до достижения им совершеннолетия. Задолженность по алиментам составила 791 211 тенге.

На судебном заседании мужчина вину признал. Он сообщил, что постоянной работы у него нет, зарабатывает периодически на подрядных строительных работах.

«Взыскатель алиментов пояснила, что должник продолжительное время уклоняется от официального трудоустройства в целях невыплаты алиментов, при этом имеет постоянный доход от подрядных работ», – уточнили в суде.

Постановлением суда горожанин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 669 КоАП. На него наложено взыскания в виде административного ареста сроком на 2 суток.

Постановление не вступило в законную силу.


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#Павлодарская область   #Судебный процесс  
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