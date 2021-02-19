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За неуплату алиментов осудили жительницу ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
19 Февраля 2021, 00:43
За неуплату алиментов осудили жительницу ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительницу Восточного Казахстана осудили к одному году ограничения свободы за неуплату алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

В ведомстве рассказали, что в 2019 году с подучетной были взысканы алименты на содержание несовершеннолетней дочери, в размере 1/4 части от всех видов заработка. Однако она не только не оплачивала алименты, но и на письменные уведомления и предупреждения судебных исполнителей об обязательности исполнения судебных актов должным образом не реагировала.

«Она встречалась с моим сыном, я не была против. Дружили около трех месяцев и разбежались. Потом через некоторое время я узнала, что она родила ребёнка и отказалась от него. Это мне сказали ее соседи. Я сразу позвонила в роддом, там мне подтвердили информацию. Я поехала в роддом, два дня лежала с малышкой и забрала ее. Она в присутствии нотариуса официально отказалась от ребенка, и мой сын признал отцовство. Сейчас девочке уже 2,5 года. Воспитываем ее мы с сыном. Свой отказ она объяснила тем, что еще молода и не готова воспитывать ребенка», - рассказала мама молодого человека.

В ДУИС сообщили, что подучетная состоит на учёте в службе пробации с 2020 года. Нарушает условия отбывания наказания и не исполняет приговор суда.

«В настоящее время в отношении нее готовится материал о замене ограничения свободы лишением свободы», – добавил старший инспектор Ульбинского района, старший лейтенант юстиции Арай Оразханова.


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