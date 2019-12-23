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За неуплату алиментов изымают автомобили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за неуплату алиментов изъяты 16 автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру.
Прокуратурой Жетысуского района Алматы совместно с сотрудниками дорожной полиции и частными судебными исполнителями проводятся акции «Оплати алименты» и «Борышкер». Акция направлена на снижение задолженности по алиментам путем установления автомашин должников с водворением на штрафстоянку.
«Практика показала, что после водворения автомашин должники сразу оплачивают имеющуюся задолженность. Всего за период акции изъято 16 автомашин должников и оплачено задолженности более чем на 2 млн тенге, из которых только в ходе проведения рейда 14 ноября алиментщики оплатили около 1 млн тенге», - отметили в надзорном ведомстве.
Между тем неплательщики, на которых не действуют профилактические меры, привлекаются к уголовной ответственности.
В ноябре за неуплату алиментов, приговором суда гражданин Б. приговорен по статье 139 УК РК к 1 году ограничения свободы.
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