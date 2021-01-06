За неуплату 430 млн тенге налогов осудили двух жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Двое жителей Восточно-Казахстанской области осуждены на 5 лет лишения свободы за крупное уклонение от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по ВКО.

Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК завершил досудебное расследование в отношении двух жителей ВКО по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере.

«Следствием установлено, что они в период 2017-2018 годов, использовав фиктивные счета-фактуры лжепредприятий, путем занижения оборота облагаемого НДС и суммы относимого в зачет по приобретенным товарам, работам и услугам, внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах и расходах, сокрытия других объектов налогооблажения, уклонились от уплаты налогов на сумму 430 миллионов тенге», - сообщили в ДЭР.

Приговором суда №2 Усть-Каменогорска двое подсудимых признаны виновными по частям 2, 3, статьи 28, частям 1, 3 статьи 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан и осуждены к 5 годам лишения свободы.

Решением суда гражданский иск прокурора о взыскании в доход государства материального ущерба в виде неуплаченных налогов в сумме 430 миллионов тенге удовлетворено полностью.