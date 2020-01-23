-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
За неуместную шутку жамбылский чиновник поплатился своим креслом
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактику коррупционных правонарушений провели в Жамбылском областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на заседании областного совета по этике было рассмотрено дело заместителя акима Меркенского района Миржана Сулейменова.
«В телефонном разговоре с одним из местных бизнесменов чиновник сказал, что якобы выкупит должность акима района, - пояснили в пресс-службе главы региона. - Сам Миржан Сулейменов утверждал, что это была просто шутка, которую он проронил в беседе с товарищами».
Совет по этике рекомендовал понизить заместителя акима Меркенского района в должности.
«По поручению акима области Аскара Мырзахметова в целях профилактики коррупционных правонарушений Миржан Сулейменов освобожден от занимаемой должности», - сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.
- Код аэропорта Нурсултан Назарбаев сменят в апреле - КГА
- Подсобные хозяйства сельчан развивают в Жамбылской области
- Приглашенный ФК «Тараз» бразильский легионер тайно подписал контракт с другим клубом
- На 62 млн тенге украли кабель с территории СЭС в Жамбылской области
- 12 человек наказали за нарушение правил сдачи ЕНТ в Северо-Казахстанской области
- Трое в масках похитили кабель на 1,5 млн тенге с жамбылского рудника
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана