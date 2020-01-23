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За неуместную шутку жамбылский чиновник поплатился своим креслом

23 Января 2020 13:44
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За неуместную шутку жамбылский чиновник поплатился своим креслом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактику коррупционных правонарушений провели в Жамбылском областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на заседании областного совета по этике было рассмотрено дело заместителя акима Меркенского района Миржана Сулейменова.

«В телефонном разговоре с одним из местных бизнесменов чиновник сказал, что якобы выкупит должность акима района, - пояснили в пресс-службе главы региона. - Сам Миржан Сулейменов утверждал, что это была просто шутка, которую он проронил в беседе с товарищами».

Совет по этике рекомендовал понизить заместителя акима Меркенского района в должности.

«По поручению акима области Аскара Мырзахметова в целях профилактики коррупционных правонарушений Миржан Сулейменов освобожден от занимаемой должности», - сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Другие государственные органы,
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Автор:

Галина Скрипник

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