За неубранный снег штрафуют предпринимателей в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют, как соблюдаются правила благоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зимой актуальна своевременная уборка снега. Как выяснилось, не все спешат очистить свои территории. По информации пресс-службы департамента полиции, в первые дни нового года полицейские обошли в Петропавловске 133 магазина и торговых дома. Результат – 27 протоколов по административной статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».

На владельца предприятия, расположенного на одной из центральных улиц Петропавловска, наложили штраф в 50 тыс. тенге. Ранее его уже уведомляли об ответственности и выносили предупреждение за несвоевременную уборку снега на прилегающей территории. Теперь придется платить штраф.





«К штрафным санкциям сотрудники прибегают лишь при неоднократности нарушения. Основная мера взыскания — предупреждение. За минувший год к ответственности за такое нарушение привлекли почти 7,7 тыс. человек, из них оштрафовали 206», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

С 2020 года штрафы увеличились из-за повышения месячного расчетного показателя до 2651 тенге.

В пресс-службе добавили, что сотрудники батальона патрульной полиции регулярно сообщают об опасности возникновения снежных перемётов и наледей. Эти сведения передают в соответствующие инстанции, спецтехника выходит на трассы для расчистки заносов и отсыпки пескосоляной смеси. Только 1 января таких сообщений было 43.



