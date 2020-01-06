+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -9 °С
USD 382.14 EUR 426.39
RUB 6.16 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За неубранный снег штрафуют предпринимателей в Северо-Казахстанской области

6 Января 2020 12:08
Поделиться:
За неубранный снег штрафуют предпринимателей в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют, как соблюдаются правила благоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Штрафы за неубранный снег: более 300 нарушений выявили в Павлодаре
За несвоевременную очистку дорог от снега оштрафовали руководителей коммунальных служб Караганды Более 20 тысяч кубометров снега вывезли из Нур-Султана за день Наказать предприятия за неубранный снег поручил аким Петропавловска

Зимой актуальна своевременная уборка снега. Как выяснилось, не все спешат очистить свои территории. По информации пресс-службы департамента полиции, в первые дни нового года полицейские обошли в Петропавловске 133 магазина и торговых дома. Результат – 27 протоколов по административной статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».

На владельца предприятия, расположенного на одной из центральных улиц Петропавловска, наложили штраф в 50 тыс. тенге. Ранее его уже уведомляли об ответственности и выносили предупреждение за несвоевременную уборку снега на прилегающей территории. Теперь придется платить штраф.



«К штрафным санкциям сотрудники прибегают лишь при неоднократности нарушения. Основная мера взыскания — предупреждение. За минувший год к ответственности за такое нарушение привлекли почти 7,7 тыс. человек, из них оштрафовали 206», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

С 2020 года штрафы увеличились из-за повышения месячного расчетного показателя до 2651 тенге.

В пресс-службе добавили, что сотрудники батальона патрульной полиции регулярно сообщают об опасности возникновения снежных перемётов и наледей. Эти сведения передают в соответствующие инстанции, спецтехника выходит на трассы для расчистки заносов и отсыпки пескосоляной смеси. Только 1 января таких сообщений было 43.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Безопасность, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив