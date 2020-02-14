За несвоевременную уборку снега оштрафовали 60 обслуживающих организаций в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за несвоевременную и ненадлежащую уборку снега к ответственности привлекли 60 обслуживающих организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Сотрудниками местной полицейской службы ежедневно осуществляется контроль за уборкой территории города от снега, наледи.

Всего с начала года за нарушение Правил благоустройства в части несвоевременной уборки снега привлечено 393 правонарушителя, общая сумма штрафов составила около девяти млн тенге.

Так, за несвоевременную и ненадлежащую уборку прилегающей и закрепленной территории обслуживаемых домов от снега и наледи, очистку кровли домов ото льда к административной ответственности привлечено 60 обслуживающих организаций (КСК, ТОО), общая сумма штрафов составила один млн 531 тыс. 750 тенге.

Усилен контроль над подрядными организациями, производящими уборку внутриквартальных территорий. С начала года к административной ответственности привлечено 40 подрядных организаций на общую сумму три млн 746 тыс. 830 тенге.

К примеру, сотрудники природоохранной полиции привлекли к административной ответственности ТОО «Нуртазин» и ТОО «Нура Сервис», которые, являясь подрядными организациями, не обеспечили своевременную уборку территории по улице Кабанбай батыра, ТРЦ «Азия парк» и поселка Заречный. На организации наложен штраф в размере 106 040 тенге на каждую.

Согласно правилам благоустройства, собственникам и арендаторам зданий (паркингов) и помещений необходимо организовывать своевременную уборку собственных и прилегающих территорий от снега и наледи и обеспечить их вывоз на снежный полигон самостоятельно или по договору с организациями.

Однако имеются факты нарушений вышеуказанных правил представителями малого и среднего бизнеса, за что к административной ответственности привлечено 232 объекта малого и среднего бизнеса.

За выгруз снега в неустановленных местах оштрафован 61 водитель грузового автотранспорта.