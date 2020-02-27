За несвоевременную расчистку дорог оштрафован карагандинский облфилиал Казахавтодора

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области привлекли к административной ответственности 12 уполномоченных лиц, которые вовремя не расчистили дороги от снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Текущая зима сопровождалась обильными снегопадами, сильными ветрами и метелями, в результате чего перекрывались автодороги Карагандинской области, в том числе автодорога республиканского значения Екатеринбург - Алматы от города Темиртау до границы Акмолинской области.

Вместе с тем необходимо отметить, что владелец дороги - Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол», Дирекция платных дорог нацкомпании «КазАвтоЖол» и подрядная организация КОФ ТОО «Казахавтодор» - не справляются с установленными правилами обеспечения безопасности дорожного движения, так как после улучшения погодных условий полноценно не обеспечили полную расчистку проезжей части от снега, где до сих пор наблюдаются снежные валы, колея и сужение дороги.

«С начала текущего года сотрудниками управления административной полиции департамента полиции Карагандинской области на участке автодороги от города Караганды до границы Акмолинской области проведено 27 обследований. По их результатам выдано 12 предписаний в адрес владельца дороги - КОФ АО «НК «КазАвтоЖол», Дирекции платных дорог «КазАвтоЖол» и подрядной организации КОФ ТОО «Казахавтодор» для устранения недостатков в содержании указанной автодороги. При этом к административной ответственности привлечено 12 уполномоченных лиц вышеуказанных организаций», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Административная полиция неоднократно указывала владельцу данной дороги на имеющиеся проблемы. Кроме того, стражи порядка в их адрес направляли три информации с предложениями по принятию действенных мер.

«25 февраля текущего года сотрудниками УАП департамента полиции области за ненадлежащее выполнение ранее внесенного предписания к административной ответственности по части третьей статьи 462 КоАП РК, санкция которой предусматривает штраф в 500 МРП, привлечен Карагандинский областной филиал ТОО «Казахавтодор», - пояснили в департаменте.

Сотрудниками административной полиции ДП области осуществляется круглосуточный мониторинг ситуации на автодорогах области, а также координируется работа дорожно-коммунальных органов.

Работа по обеспечению бесперебойного и безопасного движения находится на постоянном и особом контроле у руководства департамента.