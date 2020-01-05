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За несвоевременную очистку дорог от снега оштрафовали руководителей коммунальных служб Караганды

5 Января 2020 05:00
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За несвоевременную очистку дорог от снега оштрафовали руководителей коммунальных служб Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - К административной ответственности привлекли руководителей нескольких дорожно-коммунальных служб за несвоевременную очистку дорог от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первые дни нового года для Карагандинской области оказались снежными. С 1 января в регионе выпало большое количество осадков. Помимо этого, усилился ветер, что повлекло ухудшение видимости на некоторых автодорогах республиканского значения, было ограничено движение для всех видов транспортных средств на участках автодорог «Кабанбай батыр – Нур-Султан – Нура – Темиртау», от кольцевой развязки города Темиртау до поселка Нура, автодороги «Кызылорда-Павлодар», от города Караганды до границы Павлодарской области, на дороге «Екатеринбург-Алматы», от транспортной развязки поселка Актау до границы Акмолинской области.

В эти дни сотрудниками административной полиции ДП Карагандинской области осуществлялся круглосуточный мониторинг ситуации на автодорогах области, а также велась координация работы дорожно-коммунальных служб и органов.

Несмотря на принимаемые меры, на некоторых автострадах стражи порядка выявляли факты несвоевременной очистки дорог от снежного заноса. Коммунальщики объясняли это недостаточностью количества специальной техники и крайне неблагоприятными погодными условиями.

За невыполнение требований правил содержания автодорог, необеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств в указанный период, сотрудниками административной полиции ДП Карагандинской области к административной ответственности по ст. 631 ч.1 Кодекса РК об АП были привлечены и.о. директора КОФ ТОО «Казахавтодор», начальник участка «Дирекции платных дорог» АО НК «КазАвтоЖол», начальник ДЭУ-46 ТОО «Казахавтодор» и начальник ДЭУ-42 ТОО «Казахавтодор».

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Ключевые слова: Карагандинская область,
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Агата Мухамеджанова

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