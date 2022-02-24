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За несвоевременное исполнение запросов суда наказали чиновников в СКО

24 Февраля 2022 19:34
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За несвоевременное исполнение запросов суда наказали чиновников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель судебной коллегии по административным делам Северо-Казахстанского областного суда Серикбол Сапаргалиев рассказал, какое наказание предусмотрено за неисполнение запросов суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С. Сапаргалиев на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что Административный процедурно-процессуальный кодекс РК предусматривает меры принуждения к лицам, не исполняющим свои процессуальные обязанности и недобросовестно пользующимся процессуальными правами.

За несвоевременное исполнение запросов суда, непредставление отзывов на иск судами первой инстанции придется понести денежное взыскание в размере 10 МРП (30 630 тенге).

«По итогам прошлого года наложены денежные взыскания на девять лиц. В том числе на акима Кызылжарского района, два взыскания на руководителя ГАСКа, руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Петропавловска, и.о. руководителя отдела земельных отношений Кызылжарского района, и.о. руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Тайыншинского района, на специалиста акимата города Петропавловска, два – на частных судебных исполнителя. Вынесено шесть частных определений в адрес акима Северо-Казахстанской области, акима города Петропавловска, акима Кызылжарского района, акима Есильского района, акима Прибрежнего сельского округа Кызылжарского района и хозяйственного управления акимата области», - сказал С. Сапаргалиев.

Апелляционная инстанция вынесла частное определение в адрес судебного исполнителя.

«С целью дальнейшего улучшения работы по применению норм АППК на первое полугодие запланированы анализы судебной практики по отдельным категориям споров, встречи с представителями административных органов для обсуждением наиболее распространенных нарушений с целью выработки мер по профилактике таких нарушений», - добавил С. Сапаргалиев.


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#Северо-Казахстанская область   #Госслужба  
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Автор:

Олеся Жуковень

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