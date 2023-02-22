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За несоблюдение температурного режима наказали школы в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
22 Февраля 2023, 03:23
За несоблюдение температурного режима наказали школы в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Соблюдение температурного режима в детских организациях образования и воспитания контролируют специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области. В школах региона выявили нарушения оптимальных параметров микроклимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022-2023 учебном году специалисты территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля в ходе проверок выявили факты несоблюдения температурного режима в средних школах имени А. Айтиева Жамбылского района и имени К. Сагындыкова Жуалынского района. По выявленным нарушениям составили протоколы и наложили административные штрафы на сумму 398 190 тенге», - рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Салтанат Алибаева.

По словам спикера, в связи с наступлением холодов и началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, повышаются требования к обеспечению в детских организациях образования и воспитания области соблюдения температурного режима. Для предупреждения заболеваний и сохранения здоровья детей специалисты не только оценивают гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях, где находятся дети, но и следят за исправностью и функционированием систем отопления, вентиляции, соблюдением режима проветривания помещений.

«Существует приказ министра здравоохранения Республики Казахстан, утвердивший определенные санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования в отопительный период, гигиенические нормативы. На объектах должны быть созданы оптимальные микроклиматические условия - температура, скорость движения и влажность воздуха. Для контроля температуры воздуха в игровых, учебных и спальных помещениях организаций образования, воспитания и мест проживания детей устанавливаются термометры», - пояснила спикер.

Согласно требованиям приказа министра здравоохранения РК, в организациях образования температура в классах и аудиториях допускается в пределах 18-24 градусов Цельсия, в организациях дошкольного воспитания в групповых и раздевальных помещениях должно быть в пределах 20-24 градусов, в ясельных группах 18-25 градусов. В средних и дошкольных группах температура в спальнях должна быть в пределах 19-23 градусов в ясельных группах и 18-23 градуса в средних и дошкольных группах.

«Перед началом отопительного сезона в райакиматы, в облуправление образования были разосланы письма о необходимости соблюдения оптимальных параметров микроклимата, наличия комнатных термометров, утепления окон и бесперебойной работы систем отопления в организациях образования и воспитания, включая периоды каникул и дней праздничного отдыха, - пояснила Салтанат Алибаева. - Во время понижения температуры воздуха органы санитарно-эпидемиологического контроля проводят мониторинг температурного режима. Ежедневно анализируются сводки территориальных отделов образования о температуре в организациях образования. Информация направляется в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК».

Жамбылская область   Образование   Здравоохранение   Другие государственные органы   Регионы   Тараз   школа  
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