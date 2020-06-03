-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
За несоблюдение санитарных норм закрыли четыре объекта в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по выявлению нарушений саннорм, передает МИА «казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимат.
2 июня мониторингом было охвачено свыше 50 объектов. В их числе автомойки, магазины, кафе, бары и т.д. За несоблюдение саннорм было закрыто 4 объекта. К примеру, лаундж-бар «Мята» (Кабанбай батыра) оказывал услуги по предоставлению кальяна. Заведение закрыто.
Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жёстких санитарно-эпидемиологических норм. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса.
Ранее за несоблюдение санитарных норм в Нур-Султане было закрыто 120 объектов, в числе которых также строительные компании. 150 предприятий получили предупреждение, часть оштрафована.
Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований, город будет вынужден вернуться к прежнему жёсткому режиму карантина.
- Лучшие каратисты в мире проведут онлайн-тренировки в соцсетях
- У скончавшейся от коронавируса павлодарки первый тест был отрицательным
- Прирост 1,9%: за сутки 225 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане
- В России наблюдатели на голосовании по конституции смогут пройти тест на коронавирус
- Коронавирус: во Франции открылись бары; в Британии почти 50 тысяч умерших
- Кому разрешили въезд и выезд из Казахстана во время карантина
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана