За несоблюдение санитарных норм закрыли четыре объекта в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по выявлению нарушений саннорм, передает МИА «казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимат.

2 июня мониторингом было охвачено свыше 50 объектов. В их числе автомойки, магазины, кафе, бары и т.д. За несоблюдение саннорм было закрыто 4 объекта. К примеру, лаундж-бар «Мята» (Кабанбай батыра) оказывал услуги по предоставлению кальяна. Заведение закрыто.

Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жёстких санитарно-эпидемиологических норм. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса.

Ранее за несоблюдение санитарных норм в Нур-Султане было закрыто 120 объектов, в числе которых также строительные компании. 150 предприятий получили предупреждение, часть оштрафована.

Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований, город будет вынужден вернуться к прежнему жёсткому режиму карантина.