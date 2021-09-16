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    19:15, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За несоблюдение масочного режима оштрафовали 52 алматинца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте оштрафовано 52 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Алматы мониторинговые группы проверили соблюдение масочного режима в 108 автобусах и троллейбусах. По данным эпидемиологов, среди вероятных мест заражения коронавирусом указывается общественный транспорт, в этом сегменте усилена работа проверяющих. Они следят, чтобы пассажиры и водители транспорта правильно надевали маски.

    К примеру, в ходе проверок 13-14 сентября в Алматы за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте к административной ответственности привлечены 52 физических лица и 1 юридическое лицо по статье 425 части 1 КоАП РК. За два дня проведен мониторинг более чем в 222 автобусах. Нарушения выявлены в городских маршрутах №34, 36, 72, 73, 102, 135, 217, 120, 25, 65, 66, 5, 19, 66, 141, 29, 202, 78, 23, 47, 118, 16, 67, 11.

    Всего с начала года в общественном транспорте проведен мониторинг в 688 автобусах, выявлены 140 нарушителей среди пассажиров.


    Теги:
    Коронавирус в РК Алматы Правоохранительные органы
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