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За неповиновение полицейским наказали 36 жителей СКО

6 Февраля 2023, 22:51
За неповиновение полицейским наказали 36 жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года зарегистрировали 36 фактов неповиновения законным требованиям представителей власти. Почти все нарушители были в состоянии опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (103,5 тысячи тенге) либо административного ареста на срок до 15 суток.

Последний случай зарегистрировали в конце января. Владелец съемной квартиры по жалобам соседей предложил постояльцу съехать. Однако 30-летний мужчина решил, что его права нарушают, и сам позвонил в полицию. Когда прибыл участковый, арендатор был нетрезвым. На предложение пройти освидетельствование отреагировал настолько агрессивно, что полицейскому пришлось применить спецсредства.

Ответственность мужчина понесет по двум статьям: за неповиновение представителю власти и за загрязнение мест общего пользования. Во время разговора с полицейским нарушитель выбросил в окно окурок.


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