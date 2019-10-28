За неповиновение и потасовку с полицейскими задержан житель Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержали 52-летнего мужчину, который оказал полицейским злостное неповиновение и пытался скрыться, протаранив патрульную автомашину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован в Енбекшиказахском районе, где на участке автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал», проходящей через пос. Байтерек, была остановлена автомашина «Мерседес Бенс», за рулем которой находился несовершеннолетний. К месту разбирательств вскоре прибыл владелец иномарки и без всяких объяснений, сев за руль авто, попытался скрыться с места происшествия.

«Сотрудник полиции попытался воспрепятствовать действиям водителя, но тот протащив инспектора волоком на своей автомашине метров 50, протаранил патрульную спецавтомашину и скрылся. Подозреваемый оказавшийся 52-летним местным жителем, установлен, задержан и доставлен в полицию. По указанному факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 379 УК РК «Неповиновение представителю власти», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного департамента полиции. Офицер полиции, пострадавший от действий подозреваемого, после оказания медпомощи продолжил службу в обычном режиме.

«Касательно несовершеннолетнего, уличенного в управлении автотранспортом без разрешительных документов, то ему грозит административная ответственность. Автомашина «Мерседес Бенс» изъята и помещена на специализированную стоянку», - дополнили в полиции.