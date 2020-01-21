За неперечисление пенсионных взносов 380 работников оштрафовали предприятие в Хромтау

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Прокуроры выявили предприятие из города Хромтау Актюбинской области, которое не выплачивало пенсионные отчисления 380 работников в течение шести месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«ТОО «БШПУ Казахстан» не выплачивало пенсионные отчисления 380 сотрудников в течение шести месяцев, таким образом нарушив закон о пенсионном обеспечении в Казахстане. В целях устранения нарушений и защиты прав и интересов работников были внесены акты прокурорского надзора в адрес уполномоченных органов области», - говорит пресс-секретарь областной прокуратуры Оркен Ещанов

В результате принятых мер товарищество полностью погасило задолженность перед сотрудниками на сумму более 90 млн тенге. Управлением госдоходов города Актобе наложен административный штраф на сумму 26,5 млн тенге по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, а также неисполнение обязанностей по выплате государственных пособий» КоАП РК, который полностью погашен.