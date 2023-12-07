За неосвоение средств накажут ответственных чиновников в СКО

В Северо-Казахстанской области есть риск неосвоения 1,9 млрд тенге бюджетных средств. Об этом стало известно на заседании акимата, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов поручил аппарату акима области найти ответственных за освоение бюджетных средства и в районах и управлениях, оказавшихся в аутсайдерах, и принять к ним соответствующие меры наказания.

- Вы запрашиваете деньги на благоустройство, ремонты дорог и водопроводы и не можете освоить. Героическим образом докладываете сегодня, что осваиваете. По факту - не освоили. Дайте предложение по наказанию ответственных за освоение. Нет времени. Средства надо осваивать. Это деньги из республиканского бюджета. Мы будем вынуждены из местного бюджета в следующем году выделять их. Много проектов. Будем говорить людям, что аким того или иного района не хочет осваивать деньги, - сказал Г.Нурмухамбетов.

Среди тех, кто не успел освоить до конца года выделенные средства управление здравоохранения, строительства, образования, Уалихановский и район Шал акына, город Петропавловск. Есть риски неосвоения средств, предназначенных на улучшение водоснабжения в селах Кызылжарского, Мамлютского, М.Жумабаева.