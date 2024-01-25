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    20:07, 24 Январь 2024 | GMT +6

    За неосвоение бюджета накажут костанайских чиновников

    За неосвоение бюджета накажут костанайских чиновников
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    В Костанайской области бюджет освоили на 99,5%, что определяет 7 место среди областей страны. Сумма составляет 3,4 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - К примеру, в Костанайском районе 902,9 млн тенге оказались неосвоенными в связи с отсутствием актов выполненных работ по объекту «Внеплощадочные канализационные сети и КНС к новым микрорайонам Байтерек в селе Мичуринское, Астана и Нур Алем в поселке Затобольск» (ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»). 131,2 млн тенге - в связи с корректировкой ПСД по проекту «Водоснабжение села Московское» (ТОО «QazConstructions»), 66,1 млн тенге - в связи с судебными разбирательствами по проекту «Водоснабжение села Владимировка» (ТОО «ЛайфСтройИнвест»), - отметили в управлении финансов.

    В Костанае отстали по графику строительства нового дома в мкр. Аэропорт, реализации благоустройства к новым домам в мкр. Кунай.

    В Аркалыке отсутствуют акты выполненных работ по строительству канализации и водопроводных сетей в местных населенных пунктов.

    Среди областных управлений наибольшая сумма неосвоения сложилась по управлению строительства, архитектуры и градостроительства области – 731,2 млн. тенге или 98,8%.

    - Следует отметить, что в соответствии с бюджетным законодательством, акимы районов и городов, руководители администраторов бюджетных программ несут ответственность за неосвоение бюджетных средств, повлекшее недостижение результатов. В настоящее время уже проводится работа по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц районов и городов, областных управлений, допустивших несвоение бюджетных средств по итогам года, - рассказали в ведомстве.

    Теги:
    Бюджет Регионы Костанайская область Экономика Финансы и бюджет
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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