За неосвоение бюджета накажут костанайских чиновников

В Костанайской области бюджет освоили на 99,5%, что определяет 7 место среди областей страны. Сумма составляет 3,4 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

- К примеру, в Костанайском районе 902,9 млн тенге оказались неосвоенными в связи с отсутствием актов выполненных работ по объекту «Внеплощадочные канализационные сети и КНС к новым микрорайонам Байтерек в селе Мичуринское, Астана и Нур Алем в поселке Затобольск» (ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»). 131,2 млн тенге - в связи с корректировкой ПСД по проекту «Водоснабжение села Московское» (ТОО «QazConstructions»), 66,1 млн тенге - в связи с судебными разбирательствами по проекту «Водоснабжение села Владимировка» (ТОО «ЛайфСтройИнвест»), - отметили в управлении финансов.

В Костанае отстали по графику строительства нового дома в мкр. Аэропорт, реализации благоустройства к новым домам в мкр. Кунай.

В Аркалыке отсутствуют акты выполненных работ по строительству канализации и водопроводных сетей в местных населенных пунктов.

Среди областных управлений наибольшая сумма неосвоения сложилась по управлению строительства, архитектуры и градостроительства области – 731,2 млн. тенге или 98,8%.