Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

За необеспечение доступности объектов для инвалидов в 2022 году наложено 60 млн тенге штрафов

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
9 Июня 2023, 13:13
За необеспечение доступности объектов для инвалидов в 2022 году наложено 60 млн тенге штрафов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 60 миллионов тенге наложены штрафы за необеспечение доступности объектов для лиц с инвалидностью в 2022 году. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года территориальными департаментами комитета проведена 1 181 проверка в части обеспечения доступности объектов для лиц с инвалидностью. Выявлено более 4 тысяч нарушений, выдано более 900 предписаний и наложено около 300 штрафов на сумму более 60 миллионов тенге. Для мониторинга хода адаптации объектов используется потенциал общественных организаций. Для этого в региональном аспекте при акиматах действуют 227 мониторинговых групп, утвержденных заместителями райгоракимов, в состав которых вошли 1 630 членов», – сказал Т.Оспанкулов.

По его словам, при министерстве с 2022 года осуществляет деятельность республиканская рабочая группа по рассмотрению вопросов обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с инвалидностью. В ее состав вошли председатели общественных объединений лиц с инвалидностью, советники акимов по вопросам лиц с инвалидностью и представители заинтересованных госорганов.

Что касается местных исполнительных органов, то проводимая ими работа отражается на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» (inva.gov.kz), где функционирует Интерактивная карта доступности объектов, которая актуализируется на постоянной основе. Данная карта открыта для доступа всем гражданам. А лицу с инвалидностью дает возможность определить степень доступности того или иного объекта с компьютера или телефона, не выходя из дома.

Как сообщил спикер, в настоящее время местными исполнительными органами в Интерактивную карту доступности внесены данные более 9 тысяч объектов. Это учреждения оказания соцуслуг, госорганы, ЦОНы, школы, больницы, магазины, торговые центры, парикмахерские. Сотрудники территориальных департаментов совместно с НПО проводят в них мероприятия «постконтроля», то есть, перепроверяют их после акиматов и при необходимости дают рекомендации по доработке мероприятий по адаптации.


Минтруда РК   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
По БАКАД запустили автомобильное движение
По БАКАД запустили автомобильное движение