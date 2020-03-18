За ненадлежащее содержание автодорог оштрафовали костанайский облфилиал Казахавтодора

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности дорожного движении на автодорогах Костанайской области и недопущения дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств сотрудниками управления административной полиции ДП области совместно местными исполнительными органами на системной основе проводится обследование автомобильных дорог, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал Алау.

В ходе обследования автодорог был выявлен затрудненный проезд в виде перемета на 42 км республиканской трассы Костанай - Аулиеколь.

За ненадлежащее содержание автодороги республиканского значения подрядная организация КОФ ТОО «Казахавтодор» в лице директора привлечена к административной ответственности по части первой статьи «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения» КоАП РК.

Отметим, что организация «Казахавтодор» — предприятие по обслуживанию, содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования в Республике Казахстан. Компания обслуживает 23,5 тыс. км автодорог общего пользования и несет полную ответственность за надлежащее состояние автодорог.

Всего с начала текущего года в отношении КОФ ТОО «Казахавтодор» составлено 10 административных протоколов.