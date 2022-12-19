За некачественный интернет операторов связи оштрафовали на 1,2 млрд тенге

19 Декабря 2022, 16:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1673 села с численностью населения более 260 тысяч человек не охвачены широкополосным мобильным интернетом. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане 6 406 населенных пунктов, из них 4 733, то есть 74 % подключены к широкополосному интернету. 1 628 населенных пунктов подключены к 4G, а 3 105 обеспечены технологией 3G. 34 % всех населенных пунктов подключены к технологии ADSL, то есть медной проволоке, а также 26% обеспечены системой оптики.

Кроме того, 1673 села с численностью населения более 260 тысяч человек не охвачены широкополосным мобильным интернетом. В целях повышения качества связи мы ежегодно увеличиваем количество «базовых станций». Сегодня мы установили около 43 тысяч «базовых станций». Это означает, что ежегодно будет запускаться 4 тысячи новых станций», - сказал Багдат Мусин.

В этой связи министр отметил, что законодательными изменениями закреплены механизмы стимулирования операторов к инвестированию в инфраструктуру связи.

«В частности, для каждой коммуникационной технологии установлены минимальные параметры качества. Если говорить конкретно, то для 3G было определено 1 Мбит в секунду, для 4G - 5 Мбит в секунду. Согласно этому механизму, сумма штрафа за первое нарушение утвержденных показателей качества выросла со 100 месячных расчетных показателей до 1000. При повторном нарушении это требование составит от 200 МРП до 15 тысяч. По правде говоря, раньше размер штрафа был небольшим. Поэтому операторам, не взявшим на себя основную ответственность, просто выплачивали штрафы», - пояснил Багдат Мусин.

В этом контексте он добавил, что увеличение суммы штрафов заставит операторов ответственно относиться к своей инфраструктуре.

«Штрафной механизм поднял доходы в бюджет. Всего в 2022 году проведена 1051 проверка, выписаны штрафы на сумму 1 млрд 264 млн тенге. Кроме того, в результате штрафа операторы дополнительно установили более 700 базовых станций», - резюмировал министр.