За некачественную уборку снега наказали подрядчиков в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска расторг договоры с двумя подрядными организациями, которые занимались зимним содержанием дорог города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы горакимата, причиной расторжения договора стала некачественная уборка снега, повреждение элементов благоустройства и неоднократное создание аварийных ситуаций на дорогах.
«Обследование улично-дорожной сети проводили специалисты городского отдела ЖКХ и сотрудники управления полиции города Петропавловска. По результатам обследования подтвердились факты повреждения деревьев, бордюров, некоторых элементов частных объектов. Были зафиксированы нарушения правил зимнего содержание автодорог города. В итоге два договора расторгли, на 5 предприятий составлены 7 административных протоколов», - сообщили в пресс-службе.
Уборкой снега в Петропавловске в этом году занимаются один генеральный подрядчик ТОО «Коммунхоз» и 12 субподрядных организаций.
Снежные завалы на улицах города волнуют петропавловцев. Количество осадков в этом году превышает норму в два раза. О необходимости как можно быстрее убирать снег предупреждал аким области Кумар Аксакалов.
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