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За некачественную уборку снега наказали подрядчиков в Петропавловске

15 Февраля 2020 15:41
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За некачественную уборку снега наказали подрядчиков в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска расторг договоры с двумя подрядными организациями, которые занимались зимним содержанием дорог города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы горакимата, причиной расторжения договора стала некачественная уборка снега, повреждение элементов благоустройства и неоднократное создание аварийных ситуаций на дорогах.

«Обследование улично-дорожной сети проводили специалисты городского отдела ЖКХ и сотрудники управления полиции города Петропавловска. По результатам обследования подтвердились факты повреждения деревьев, бордюров, некоторых элементов частных объектов. Были зафиксированы нарушения правил зимнего содержание автодорог города. В итоге два договора расторгли, на 5 предприятий составлены 7 административных протоколов», - сообщили в пресс-службе.

Уборкой снега в Петропавловске в этом году занимаются один генеральный подрядчик ТОО «Коммунхоз» и 12 субподрядных организаций.

Снежные завалы на улицах города волнуют петропавловцев. Количество осадков в этом году превышает норму в два раза. О необходимости как можно быстрее убирать снег предупреждал аким области Кумар Аксакалов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ЖКХ,
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Автор:

Олеся Жуковень

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