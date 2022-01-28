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За некачественную уборку дорог наказали подрядчиков в СКО

28 Января 2022 05:33
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За некачественную уборку дорог наказали подрядчиков в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за ненадлежащее зимнее содержание дорог понесли административную ответственность 19 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в январе стражи порядка провели 109 обследований на 1,2 тысячи километрах дорог. Выявили 148 дефектов, отрицательно влияющих на безопасность движения, вынесли 97 предписаний по устранению выявленных недостатков.

На участке автодороги «Пресновка — Благовещенка — Кайранколь» на территории Жамбылского района в снежном заторе оказался пассажирский автобус. Потребовалась помощь сотрудников полиции и местных исполнительных органов. Автобус направили в село Жамбыл, там людей обеспечили горячим питанием, пока трассу чистили от снега. Дорожного мастера подрядной организации привлекли к административной ответственности за несвоевременную очистку от снега. Оштрафовали ответственных лиц, не принявших мер по своевременной очистке дорог в райцентре Тайынше и одном из сел Есильского района.

«Колеи, наледи, снежные переметы представляют угрозу для безопасности дорожного движения. Наблюдение за зимним содержанием дорог — одна из важных задач административной полиции. Совместно с дорожными и коммунальными службами на постоянной основе проводятся обследования дорог. По каждому выявленному недостатку принимаются меры по устранению. В случае невыполнения требований по содержанию дорог ответственные лица привлекаются к ответственности», - сказал начальник отдела дорожной и технической инспекции Назар Байматов.



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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт  
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Автор:

Олеся Жуковень

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