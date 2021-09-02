Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 28 °С
USD 425.66 EUR 503
RUB 5.82 CNY 65.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За неисполнение требований суда наказали руководителя управления акимата СКО

2 Сентября 2021 13:00
Поделиться:
За неисполнение требований суда наказали руководителя управления акимата СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования выплатит штраф за неисполнение требований суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На окраине Нур-Султана построили еще одну школу
Участки улиц Иманбаевой и Акан серы перекрыты в столице Назначен заместитель акима Павлодарской области Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске

По информации пресс-службы областного суда, руководитель госоргана как должностное лицо стал участником сразу двух административных дел, которые рассматривались специализированным межрайонным административным судом. По одному делу ответчиком выступал госорган в лице его руководителя, по другому – это же должностное лицо привлечено судом в качестве заинтересованного лица.

«Суд обязал руководителя госоргана представить необходимые документы, касающиеся проверок, которые проводил госорган. По обоим делам был указан срок предоставления материалов. Однако требования суда не были исполнены. Ссылки на документы, направленные на электронную почту суда, не открывались и, соответственно, прочитать документы было невозможно. Таким образом, суд не мог определить достаточность предоставленных доказательств и рассмотреть административное дело в судебном заседании», - рассказали в пресс-службе.

За неисполнение требований суда чиновнику придется выплатить 10 МРП, или около 30 тысяч тенге.

Буквально месяц назад денежное взыскание по решению суда понесли чиновники Кызылжарского района.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Суды   #Акимат  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
На окраине Нур-Султана построили еще одну школу
Участки улиц Иманбаевой и Акан серы перекрыты в столице
Назначен заместитель акима Павлодарской области
Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске
Популярное
1 В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
2 Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
3 Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
4 Полный текст Послания Главы государства народу Казахстана
5 Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
Читайте также
Новую школу с госязыком обучения открыли в районе Костанайской области
Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске
В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
Полный текст Послания Главы государства народу Казахстана
Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив