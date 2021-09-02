За неисполнение требований суда наказали руководителя управления акимата СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования выплатит штраф за неисполнение требований суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, руководитель госоргана как должностное лицо стал участником сразу двух административных дел, которые рассматривались специализированным межрайонным административным судом. По одному делу ответчиком выступал госорган в лице его руководителя, по другому – это же должностное лицо привлечено судом в качестве заинтересованного лица.

«Суд обязал руководителя госоргана представить необходимые документы, касающиеся проверок, которые проводил госорган. По обоим делам был указан срок предоставления материалов. Однако требования суда не были исполнены. Ссылки на документы, направленные на электронную почту суда, не открывались и, соответственно, прочитать документы было невозможно. Таким образом, суд не мог определить достаточность предоставленных доказательств и рассмотреть административное дело в судебном заседании», - рассказали в пресс-службе.

За неисполнение требований суда чиновнику придется выплатить 10 МРП, или около 30 тысяч тенге.

Буквально месяц назад денежное взыскание по решению суда понесли чиновники Кызылжарского района.