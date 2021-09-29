За неиспользование QR-кодов 617 объектов бизнеса исключат из проекта «Ashyq» в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За формальное использование или неисполнение своих QR-кодов, полученных для участия в проекте «Ashyq», 617 субъектов бизнеса на неделю будут исключены из этой программы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе QR-коды для использования приложения «Ashyq» есть почти у 6540 объектов бизнеса.

«Согласно последней выгрузке по состоянию за период с 13 по 27 сентября 617 участников проекта будут исключены из проекта за нулевые чекины на одну неделю», - сообщили пресс-службе Палаты предпринимателей Павлодарской области.

Список деактивированных участников проекта «Ashyq» и лидеров участия в нём опубликован на сайте акимата Павлодарской области, обратили внимание в палате. С аутсайдерами проекта «Ashyq» члены мониторинговых групп ведут разъяснительную работу.

«Кроме того, на данный момент 222 участника являются лидерами проекта «Ashyq». При первой выгрузке их количество составляло 13, при второй - 16, при третьей - 21, четвёртая выгрузка – 53, пятая выгрузка – 213, - добавили в палате предпринимателей. - Наблюдается увеличение лидеров, что говорит об активном использовании приложения «Ashyq» субъектами бизнеса».

Согласно информации РПП «Атамекен», по состоянию на 29 сентября 6 537 объектов получили QR-коды для использования приложения «Ashyq». 114 участников проекта работают первые 7 дней в тестовом режиме согласно постановлению главного государственного санитарного врача.