За неделю в столице произошло три наезда на несовершеннолетних
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в столице произошло 38 ДТП с участием несовершеннолетних, при которых 1 ребенок погиб. За неделю в столице произошло 3 наезда на несовершеннолетних, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.
21 июля текущего года в 21:00 часов водитель автомашины марки «Toyota», следуя по проспекту Богенбай батыра допустил наезд на 8-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.
22 июля текущего года около 12 часов водитель автомашины марки «Mercedes», следуя по проспекту Б. Момышулы на пересечении с улицей К. Сатпаева, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в установленном месте.
В этот же день около 17 часов водитель автомашины марки «Лада», следуя по улице Конституции в сторону улицы К. Байсеитовой допустил наезд на 17-летнего пешехода, который двигался слева направо в установленном месте.
В результате дорожно-транспортных происшествий дети получили телесные повреждения и были доставлены в детскую городскую больницу.
По всем фактам проводится дознание.
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