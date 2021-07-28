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За неделю в столице произошло три наезда на несовершеннолетних

28 Июля 2021 17:00
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За неделю в столице произошло три наезда на несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в столице произошло 38 ДТП с участием несовершеннолетних, при которых 1 ребенок погиб. За неделю в столице произошло 3 наезда на несовершеннолетних, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

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21 июля текущего года в 21:00 часов водитель автомашины марки «Toyota», следуя по проспекту Богенбай батыра допустил наезд на 8-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

22 июля текущего года около 12 часов водитель автомашины марки «Mercedes», следуя по проспекту Б. Момышулы на пересечении с улицей К. Сатпаева, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в установленном месте.

В этот же день около 17 часов водитель автомашины марки «Лада», следуя по улице Конституции в сторону улицы К. Байсеитовой допустил наезд на 17-летнего пешехода, который двигался слева направо в установленном месте.

В результате дорожно-транспортных происшествий дети получили телесные повреждения и были доставлены в детскую городскую больницу.

По всем фактам проводится дознание.


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#Нур-Султан   #ДТП   #МВД РК  
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